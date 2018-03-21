Борис Джонсон сравнил Владимира Путина с Гитлером

Британский министр иностранных дел Борис Джонсон провел параллель между президентом России Владимиром Путиным и Адольфом Гитлером.

По мнению Джонсона, Путин стремится к улучшению имиджа России и использует для этого ЧМ-2018по футболу. Министр заявил, что ранее к подобному приему прибег Гитлер, воспользовавшись Олимпийскими играми 1936 года.

«Да, я думаю, сравнение с 1936 годом абсолютно верное», - цитирует Джонсона «Лента.ру» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook написала, что слова британского министра свидетельствуют о том желании Лондона создать образ врага. И для этого придумываются любые, порой абсурдные основания.