Борис Джонсон сравнил Владимира Путина с Гитлером
Британский министр иностранных дел Борис Джонсон провел параллель между президентом России Владимиром Путиным и Адольфом Гитлером.
По мнению Джонсона, Путин стремится к улучшению имиджа России и использует для этого ЧМ-2018по футболу. Министр заявил, что ранее к подобному приему прибег Гитлер, воспользовавшись Олимпийскими играми 1936 года.
«Да, я думаю, сравнение с 1936 годом абсолютно верное», - цитирует Джонсона «Лента.ру» со ссылкой на зарубежные СМИ.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook написала, что слова британского министра свидетельствуют о том желании Лондона создать образ врага. И для этого придумываются любые, порой абсурдные основания.
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