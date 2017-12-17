Борис Джонсон сравнил противостояние РФ и Запада с Пелопоннесской войной

Министр иностранных дел Британии Борис Джонсон сравнил противостояние между Западом и Россией с войной между Спартой и Афинами.

Он пояснил, что Москва дестабилизирует Запад попытками вмешаться в выборы и убийствами, передают «Известия».

«Я читал историю Пелопоннесской войны Фукидида. Для меня было очевидно, что Афины и их демократия, их открытость, их культура и цивилизация были аналогами США и Запада», - сказал он.

Джонсон отметил, что в отношениях России и Запада был период «надежды и перемен», однако на фоне текущего кризиса в отношениях он назвал это время «абсолютной иллюзией».

Пелопоннесская война (431—404 до н.э.) – это противостояние между коалициями греческих городов во главе со Спартой и Делосским союзом, возглавляемым Афинами, который потерпел поражение.