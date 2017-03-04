Борис Джонсон принял приглашение Лаврова посетить Россию
Глава МИД Великобритании Борис Джонсон объявил о намерении посетить Россию в ближайшие недели.
Об этом передает РИА Новости со ссылкой на официального представителя британского МИД.
Сообщается, что «министр иностранных дел принял приглашение главы МИД (России) Сергея Лаврова посетить Москву в ближайшие недели».
Представитель британского ведомства подчеркнула, что визит обсуждался на встрече премьера Соединенного Королевства Терезы Мэй и президента России Владимира Путина на встрече в Китае в сентябре 2016 года.
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