Борис Джонсон принял приглашение Лаврова посетить Россию

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон объявил о намерении посетить Россию в ближайшие недели.

Об этом передает РИА Новости со ссылкой на официального представителя британского МИД.

Сообщается, что «министр иностранных дел принял приглашение главы МИД (России) Сергея Лаврова посетить Москву в ближайшие недели».

Представитель британского ведомства подчеркнула, что визит обсуждался на встрече премьера Соединенного Королевства Терезы Мэй и президента России Владимира Путина на встрече в Китае в сентябре 2016 года.