Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон пригрозил России изоляцией из-за ее действий в Сирии. Глава британской дипломатии предположил, что Россия может даже стать страной-изгоем.

Выступая в парламенте, Джонсон осудил авиаудары по больницам в Сирии, а также атаку на гумконвой ООН, подчеркнув, что «все доступные улики указывают на то, что за это преступление ответственна Россия».

Ранее глава британского МИДа также высказал мнение, что противники войны в Сирии должны устроить демонстрацию у посольства России в Лондоне, сообщает «Интерфакс».