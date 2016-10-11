Борис Джонсон пригрозил России изоляцией
Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон пригрозил России изоляцией из-за ее действий в Сирии. Глава британской дипломатии предположил, что Россия может даже стать страной-изгоем.
Выступая в парламенте, Джонсон осудил авиаудары по больницам в Сирии, а также атаку на гумконвой ООН, подчеркнув, что «все доступные улики указывают на то, что за это преступление ответственна Россия».
Ранее глава британского МИДа также высказал мнение, что противники войны в Сирии должны устроить демонстрацию у посольства России в Лондоне, сообщает «Интерфакс».
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