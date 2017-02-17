Борьбе коррупцией на Украине мешают власти страны

Работе Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) препятствуют представители властных структур. Об этом заявил глава ведомства Артем Сытник.

Он уточнил, что речь идет о высокопоставленных политиках и топ-менеджерах крупных госкомпаний. В интервью агентству Bloomberg Сытник отметил, что противодействие работе бюро возрастает по мере продвижения расследований в отношении указанных лиц.

Глава ведомства добавил, что власти не торопятся с созданием суда, который бы занимался только коррупционными делам. Его отсутствие затрудняет работу НАБУ и не позволяет выполнять свои функции в полном объеме.

Кроме того, бюро добивается разрешения парламента на прослушивание переговоров подозреваемых. По ловам Сытника, этого же требует МВФ, но украинских депутатов пугает такая перспектива и они затягивают с санкционированием данной меры.