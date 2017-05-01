Booking.com обозначил Крым частью Украины

Популярный интернет-сервис бронирования отелей Booking.com обозначил Крым частью Украины, заявили в пресс-службе прокуратура Крыма, созданной властями Украины после вхождения полуострова в состав России.

«Сейчас на сайте Booking.com при обозначении места расположения определенного объекта недвижимости в Крыму после информации о конкретном населенном пункте указывается, что он находится на территории государства Украина»,- говорится в сообщении украинского ведомства.

Ранее прокуратура Крыма открыла против Booking.com уголовное дело из-за использования чужого имущества и бронирования гостиниц в Крыму, а также потребовала, чтобы в информации о полуострове говорилось, что это украинская территория.

Вместе с тем, распространенная прокуратурой Крыма информация не нашла подтверждения. Сейчас на booking.com в информации при выборе населенного пункта указывается только, что он расположен в Крыму, но ни Украина, ни Россия при этом не упоминаются, сообщает «РИА Новости».

Ранее Украина подготовила проморолик к международному песенному конкурсу «Евровидение-2017» под названием Come to Ukraine to celebrate diversity, что в переводе означает «Приезжайте на Украину праздновать разнообразие».В видеоролике говорится о Крыме, как об одном из живописных уголков страны.

Референдум по вопросу присоединения Крыма к России прошел на полуострове 16 марта 2014 года. Явка составила более 80 процентов. В итоге за присоединение к составу РФ проголосовали 96,77 процентов избирателей Республики Крым и 95,6 процентов избирателей Севастополя. Украина, США и Евросоюз не признали независимость полуострова и его воссоединение с Россией.

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