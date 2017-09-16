Бомбу для теракта в метро Лондона начинили веществом «Мать сатаны»

Первые экспертизы показали, что бомба, заложенная в один из вагонов лондонского метро, была начинена гвоздями и пероксидом ацетона, известного у террористов как «Мать сатаны».

Как пишет ТАСС, это вещество нетрудно синтезировать и использовать для изготовления самодельных взрывных устройств. Бывший специалист британских ВС по обезвреживанию неразорвавшихся боеприпасов Крис Хантер отметил, что это вещество «высокочувствительное и может очень легко взорваться».

Известно также, что одно устройство, начиненное пероксидом ацетона, сработало в вагоне метро на станции «Парсонс Грин». После этого полиция обнаружила еще одну бомбу, пишет агентство «URA.RU».

15 сентября в результате взрыва в вагоне метро на станции «Парсонс Грин» пострадало 29 человек.

В августе сотрудники ФСБ изъяли у предполагаемых организаторов несостоявшихся терактов в столице взрывчатку «Мать сатаны».