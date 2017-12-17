Бомбила прокатил туриста из Турции по Москве за 10 тыс. рублей
Прибывший в Россию гражданин Турции заплатил таксисту 10 тыс. рублей за дорогу от ГУМа до гостиницы.
Как сообщает телеканал «360», турист поймал бомбилу и попросил довезти его до гостиницы «Золотое кольцо» на Смоленской площади. Расстояние в 8,5 километров и 21 минута поездки обошлись турку в 10 тыс. рублей. Именно такую сумму назвал таксист, когда доставил туриста в отель.
Позже мужчина обратился в полицию, однако помочь ему не смогли: гражданин Турции не запомнил ни номера машины, ни марку.
Ранее москвичка едва не стала жертвой изнасилования водителя такси, который ее подвозил. Перед посадкой мужчина назвал одну цену поездки, а по прибытии сообщил, что стоимость выросла и разницу он готов получить натурой.
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