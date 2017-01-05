У бомбардировщика В-52 ВВС США во время учебного полета отвалился двигатель

Во время выполнения учебного полета в районе авиабазы ВВС «Минот» в штате Северная Дакота у американского стратегического бомбардировщика В-52 отвалился один из двигателей.

Самолет с экипажем из пяти человек благополучно приземлился, поскольку оснащен восемью турбодвигателями TF33-P-3/103, - сообщает РИА «Новости» со ссылкой на информационный портал Defense News.

Поисковой вертолет обнаружил обломки двигателя в 40 километрах от базы, при инциденте никто не пострадал.

Как отметили представители ВВС США, во время учебного полета на борту бомбардировщика отсутствовало вооружение.