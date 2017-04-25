Бомбардировщик США сгорел из-за птицы
В США сгорел бомбардировщик В-52Н из-за попавшей в двигатель птицы. Стоимость самолета составляла 112 миллионов долларов.
Инцидент произошел на острове Гуам около года назад, но известно о нем стало только теперь, сообщает URA.RU со ссылкой на RT.
Птица попала в двигатель боевой машины почти сразу после взлета. Поскольку самолет начал терять тягу, пилот принял решение о посадке. По причине высокой скорости бомбардировщика его тормозной парашют оказался недостаточно эффектным. В результате самолет выкатился за пределы взлетной полосы и вспыхнул.
Экипаж успел эвакуироваться. Потушить бомбардировщик не удалось, он сгорел полностью.
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