Большой театр запустит уникальный интернет-проект

Большой театр России в конце октября запустил новый сайт, который позволит всем поклонникам театра лучше узнать его историю. Об этом m24.ru рассказали в пресс-службе.

Виртуальный проект "Открой историю Большого" создан для того, чтобы оцифровать и выложить в Сеть колоссальный архив театра, накопившийся за 240 лет, сообщает «Мослента».

В него войдут 170000 программ, афиш и 100 000 снимков, которые до этого дня хранились в ГАБТ. Информация будет появляться на сайте постепенно: как только тематический или временной блок будет оцифрован, его опубликуют.