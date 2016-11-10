Большой театр в 10 раз снизит цены для молодежи до 25 лет
Российский Большой театр будет продавать билеты по льготной программе «Большой – молодым». Программа ориентирована на московскую молодежь до 25 лет, и предусматривает снижение стоимости билетов в 10 раз.
Как сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы, благодаря этой программе молодые люди в возрасте до 25 лет будут иметь возможность приобрести билеты на некоторые спектакли второй половины сезона по цене около 600 рублей.
Приобрести льготные билеты в Большой можно будет только по паспорту в кассах самого театра.
- Обычно цена доходит до шести тысяч рублей, а льготные билеты для молодёжи будут стоить в 10 раз дешевле, - цитирует информацию правительственного портала РИА «Новости».
При этом отмечается, что на неудобные места можно будет купить билет всего за 100 рублей.
Первые льготные билеты по программе «Большой – молодым» можно будет приобрести на балет «Укрощение строптивой», который будут показывать на новой сцене театра 12 апреля.
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