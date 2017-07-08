Большой театр отменил премьеру балета «Нуреев» Кирилла Серебренникова

Большой театр заявил о переносе премьеры балета «Нуреев», которая была запланирована на 11 июля. Режиссером-постановщиком премьеры является Кирилл Сеебренников.

О причинах переноса балета, так же, как и новой дате премьеры, ничего не известно. Пресс-конференция, посвященная переносу «Нуреева», пройдет 10 июля.

Вместо него с 11 по 14 июля в Большом театре покажут балет «Дон Кихот». Как пишет Meduza, балет «Нуреев» рассказывает о судьбе танцовщика Рудольфа Нуреева. Эта постановка для Большого театра стала третьей в карьере Серебренникова. Ранее он представил оперу «Золотой петушок» и балет «Герой нашего времени».

В мае этого года режиссер стал участником уголовного дела о хищениях в театральной компании «Седьмая студия», которую он основал. В доме Серебренникова и в театре «Гоголь-центр», где он занимает должность руководителя, состоялись обыски.

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