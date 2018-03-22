Большой театр открывает премьеру балета «Анна Каренина»

Государственный академический Большой театр России (ГАБТ) в марте готовится к премьере балета Джона Ноймайера «Анна Каренина» по одноименному роману Льва Толстого.

Премьерные показы пройдут 23, 24, 25, 27 и 28 марта на Исторической сцене.

Отмечается, что современная «Анна Каренина» - это совместная постановка Большого театра с Гамбургским балетом, возглавляемым Джоном Ноймайером.

Мировая премьера балета состоялась 2 июля 2017 года в Гамбурге и имела триумфальный успех, сообщает ТАСС.