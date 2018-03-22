Большой театр открывает премьеру балета «Анна Каренина»
Государственный академический Большой театр России (ГАБТ) в марте готовится к премьере балета Джона Ноймайера «Анна Каренина» по одноименному роману Льва Толстого.
Премьерные показы пройдут 23, 24, 25, 27 и 28 марта на Исторической сцене.
Отмечается, что современная «Анна Каренина» - это совместная постановка Большого театра с Гамбургским балетом, возглавляемым Джоном Ноймайером.
Мировая премьера балета состоялась 2 июля 2017 года в Гамбурге и имела триумфальный успех, сообщает ТАСС.
Следующая новость Семь российских СМИ больше не будут освещать Госдуму
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии