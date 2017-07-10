В Большом театре сорвана премьера балета «Нуреев»
Государственный академический Большой театр России (ГАБТ) перенес премьеру балета «Нуреев», которая должна была состояться 11 июля.
Зрители смогут увидеть балет только в мае 2018 года.
Генеральный директор ГАБТ Владимир Урин пояснил, что это никак не связано со скандалом вокруг постановщика балета Кириллом Серебрянниковым.
По его словам, спектакль попросту не готов. Деньги за билеты вернут всем зрителям, отмечает ТАСС.
Также он добавил, что министр культуры Владимир Мединский звонил ему лично и просил объяснить ситуацию вокруг спектакля общественности.
Над созданием балета работали композитор Илья Демуцкий, автор либретто, режиссер и сценограф Кирилл Серебренников и хореограф Юрий Посохов.
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