Большое количество игрушек вредно для детей

Американские ученые утверждают, что слишком большое количество игрушек негативно влияет на поведение детей и способствует развитию синдрома дефицита внимания.

Специалисты Университета Толедо в штате Огайо провели эксперимент с участием 36 детей. Они приглашали малышей на полчаса в комнату, где сначала было только четыре игрушки, а затем их количество увеличивалось до 16.

Оказалось, что меньше количество игрушек дольше удерживало внимание детей, а игры с ними были более творческими. Напротив, при обилии игрушек внимание детей становилось рассеянным, а сами игры – непродолжительными. Результаты эксперимента были опубликованы в издании Infant Behaviour and Development.

Ученые порекомендовали родителям и воспитателям детских садов не заваливать малышей игрушками, чтобы не препятствовать развитию их воображения и навыков общения.

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