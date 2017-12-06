Большое количество игрушек вредно для детей

Американские ученые утверждают, что слишком большое количество игрушек негативно влияет на поведение детей и способствует развитию синдрома дефицита внимания.

Специалисты Университета Толедо в штате Огайо провели эксперимент с участием 36 детей. Они приглашали малышей на полчаса в комнату, где сначала было только четыре игрушки, а затем их количество увеличивалось до 16.

Оказалось, что меньше количество игрушек дольше удерживало внимание детей, а игры с ними были более творческими. Напротив, при обилии игрушек внимание детей становилось рассеянным, а сами игры – непродолжительными. Результаты эксперимента были опубликованы в издании Infant Behaviour and Development.

Ученые порекомендовали родителям и воспитателям детских садов не заваливать малышей игрушками, чтобы не препятствовать развитию их воображения и навыков общения.