Большинству россиян придется отказаться от курицы и свинины

В России в ближайшее время прогнозируется резкий рост цен на свинину, курицу и колбасные изделия.

Свинина с 16 июля уже подорожала на 20%, индюшатина с 15 мая — на 40%, курятина — на 25%.

Высокие цены на сырье автоматически снижают рентабельность мясопереработчиков, которые не имеют сырьевой базы. Производство колбас и полуфабрикатов стало убыточным.

По оценкам представителей рынка, цены могут вырасти еще приблизительно на 10-15%.

Причиной подорожания является истощение запасов иностранного сырья, на которые еще ранее введены ограничения в качестве санкций. Отечественной продукции в России просто не хватает, отмечает «URA».

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