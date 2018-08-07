Большинству россиян придется отказаться от курицы и свинины
В России в ближайшее время прогнозируется резкий рост цен на свинину, курицу и колбасные изделия.
Свинина с 16 июля уже подорожала на 20%, индюшатина с 15 мая — на 40%, курятина — на 25%.
Высокие цены на сырье автоматически снижают рентабельность мясопереработчиков, которые не имеют сырьевой базы. Производство колбас и полуфабрикатов стало убыточным.
По оценкам представителей рынка, цены могут вырасти еще приблизительно на 10-15%.
Причиной подорожания является истощение запасов иностранного сырья, на которые еще ранее введены ограничения в качестве санкций. Отечественной продукции в России просто не хватает, отмечает «URA».
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