Большинство задержанных на митинге в Москве отпущены

Большинство задержанных полицией в ходе несанкционированной акции протеста в центре Москвы отпущены на свободу.

В территориальных отделах полиции остались только те лица, которые арестованы за совершение административных правонарушений. Их дела будут направлены в суд для рассмотрения. К настоящему времени сотрудники полиции уже составили протоколы на всех задержанных, рассказали РИА «Новости» в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Согласно последним данным, 26 марта на Тверской улице в столице были задержаны более 800 участников протестного митинга. Всего же в акции приняли участие порядка восьми тысяч человек.