Большинство задержанных на митинге в Москве отпущены
Большинство задержанных полицией в ходе несанкционированной акции протеста в центре Москвы отпущены на свободу.
В территориальных отделах полиции остались только те лица, которые арестованы за совершение административных правонарушений. Их дела будут направлены в суд для рассмотрения. К настоящему времени сотрудники полиции уже составили протоколы на всех задержанных, рассказали РИА «Новости» в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
Согласно последним данным, 26 марта на Тверской улице в столице были задержаны более 800 участников протестного митинга. Всего же в акции приняли участие порядка восьми тысяч человек.
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