Большинство учащихся не используют навык письма

Новое исследование представляет, что на данный момент более чем 80% школьников и студентов в США навыки письма попросту не использует, когда дело доходит до времени вне учебы. нынешние подростки стали больше читать и намного меньше уделять внимания написанию текстов от руки.

В новом исследовании участие приняло практически 33 тысячи школьников и студентов до 18 лет. Почти 80% из них сознались в том, что навык письма они, фактически, не используют в повседневной жизни и за пределами школьных стен. При этом, особенную нелюбовь к писанию от руки высказали девочки. Мальчики же заявили, что чувствуют себя «отсталыми», когда им приходится писать что-либо на бумаге,- «Летиор».