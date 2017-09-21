Большинство россиян выступили за наличие школьного психолога

По результатам опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) большинство россиян выступает за наличие в школах психолога – 85% голосов.

Причиной столь высокой цифры специалисты связывают с недавним инцидентом в Ивантеевке, когда один из учеников открыл стрельбу из пневматики и напал на учительницу.

76% россиян считают, что именно психолог смог бы предотвратить инцидент.

Также на основе опроса, 48% россиян винят в случившемся родителей подростка, 21% считает, что причина кроется во влиянии интернета, а 9% уверено, что виноват сам школьник.

В российских школах школьные психологи есть далеко не везде, особенно в глубинке. 54% опрошенных заявили о наличии такой должности и специалиста в учебном заведении, 34% заявили об их отсутствии, при этом в глубинках об отсутствии психолога сообщило 48%.

Однако, существует и такая статистика ВЦИОМ - эффективность работы школьных психологов признает 61% тех, кто видит их работу в учебных заведениях, те же, кто с ней не знаком, считают, что психологи бесполезны (58%), передает ТАСС.

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