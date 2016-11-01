Большинство россиян высказались против обязательного голосования
Согласно данным ВЦИОМ, 63% граждан России не поддерживают идею обязательного голосования на выборах.
Обязательное участие в выборах одобрили 34% респондентов, а еще 3% затруднились с ответом, сообщает информагентство «Федерал Пресс». Опрос проводился в начале прошлого месяца. В нем участвовали 1600 человек. Предполагаемая погрешность может составлять 2,5%.
По мнению руководителя исследовательских проектов ВЦИОМ Михаила Мамонова, результаты опроса демонстрируют отношение граждан страны как к обязательному голосованию, так и к выборам в целом.
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