Большинство россиян высказались против исключения абортов из системы ОМС

Около 70 процентов россиян выступают против предложения исключить аборты из системы ОМС (поддерживает эту идею 21 процент). Об этом стало известно после опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения.

72 процента россиян также высказались против полного запрета на аборты в стране.

Эксперты отмечают, что мужчины и молодые люди более лояльны к предложениям по ограничениям абортов, нежели женщины и пожилые люди.

При этом лишь четыре процента респондентов уверены, что искусственное прерывание беременности недопустимо. Большинство считает, что женщины должны сами сделать выбор в этом вопросе.

Основной причиной, вынуждающей женщин к этому решению, респонденты считают плохое материальное положение (51 процента), причем те, кто знаком с проблемой лично или через знакомых, говорят о значимости данного фактора вдвое чаще остальных (62 процента против 39 процентов). Личное нежелание иметь детей или рожать без мужа назвал каждый десятый (11 процентов и 10 процентов соответственно).