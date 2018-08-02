Большинство россиян не видят в США злейшего врага страны

Социальный опрос аналитиков «Левада-центра» показал мифологему восприятия США в России как злейшего врага среди населения.

За последние два месяца отношение к американцам в обществе заметно поменялось в лучшую сторону.

Если в мае о позитивном настрое говорили лишь 20%, то уже в июле этот показатель достиг 42%. О негативном восприятии США высказались порядка 40% опрошенных.

Около 29% респондентов уверены в том, что в отношениях Москвы и Вашингтона после саммита в Хельсинки наступит «оттепель». Примерно 53% считает, что они останутся прежними.

Дальнейшего сближения и улучшения контактов ожидают около 68% россиян.

В исследовании приняли участие более 1,5 тысяч респондентов в России, сообщает «Экономика сегодня».

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