Большинство россиян проведут отпуск на даче

Большинство россиян проведут летний отпуск на дачах, следует из опроса, проведенного «Левада-центром».

Выбор в пользу дачи сделали 61 процент респондентов. Еще 21 процент опрошенных собирается остаться дома и заниматься своими делами.

В другой город России собираются поехать на отдых 8 процентов опрошенных, еще столько же поедут на Черноморском побережье Кавказа. Только 4 процента россиян заявили, что планируют уехать на отдых за границу.

Главной причиной отказа от летнего отдыха граждане называют нехватку денег, сообщает агентство Regnum.

Опрос был проведен с 19 по 22 мая 2017 года среди 1,6 тысячи человек в возрасте 18 лет в 137 населенных пунктах 48 регионов России.