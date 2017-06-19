Большинство россиян проведут отпуск на даче
Большинство россиян проведут летний отпуск на дачах, следует из опроса, проведенного «Левада-центром».
Выбор в пользу дачи сделали 61 процент респондентов. Еще 21 процент опрошенных собирается остаться дома и заниматься своими делами.
В другой город России собираются поехать на отдых 8 процентов опрошенных, еще столько же поедут на Черноморском побережье Кавказа. Только 4 процента россиян заявили, что планируют уехать на отдых за границу.
Главной причиной отказа от летнего отдыха граждане называют нехватку денег, сообщает агентство Regnum.
Опрос был проведен с 19 по 22 мая 2017 года среди 1,6 тысячи человек в возрасте 18 лет в 137 населенных пунктах 48 регионов России.
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