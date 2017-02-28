Большинство россиян одобрило введение продовольственных карт

Идею российских властей о введении продовольственных карт для малоимущих поддерживают 78% граждан РФ.

Согласно результатам опроса ВЦИОМ, 26% россиян испытывают потребность в таких картах и около трети респондентов рассчитывают их получить, исходя из размера своих доходов. Против карт высказались только 19% из 1200 человек, участвовавших в опросе.

Больше половины опрошенных считаю, что продовольственные карты получат действительно нуждающиеся люди. В то же время респонденты выразили ряд опасений, связанных с этими картами. Например, 62% полагают, что принимать карты будет только небольшое число магазинов, а 52% опрошенных ожидают низкого качества отпускаемых по ним продуктов.

Кроме того, половина респондентов предположила, что введение карт будет способствовать росту взяточничества. Еще 53% видят в них дополнительную нагрузку для бюджета страны, передает «Интерфакс».

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