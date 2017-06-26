Большинство россиян начинали карьеру с работы продавцом

Большинство россиян начинали свой карьерный путь с работы не по специальности, следует из исследования, проведенного компанией HeadHunter.

Согласно опросу, с работы не по специальности начали свой трудовой путь 52 процента россиян.

Самой популярной первой работой оказалась профессия продавца, именно с нее начался карьерный путь 9,2 процента соискателей.

Чаще всего устроиться по специальности удается жителям Тюменской, Оренбургской, Смоленской областей и Республики Крым, сообщает Life.