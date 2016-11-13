Большинство граждан США признали победу Трампа легитимной

Большинство граждан США (74%) признают избрание республиканца Дональда Трампа президентом США легитимным. Об этом свидетельствуют данные опроса газеты Washington Post совместно с телеканалом ABC News.

Незадолго до выборов 8 ноября проводился аналогичный опрос относительно потенциальной готовности американцев признать результаты выборов законными. Согласно ему, о своей готовности заявили 79%.

При этом перед выборами лишь 68% сторонников Трампа заявили, что будут готовы признать результаты выборов законными, а будущий президент неоднократно утверждал, что выборы могут оказаться "фальшивыми", сообщает РИА Новости.