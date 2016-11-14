Большинство главарей ДАИШ вместе с семьями бежало из иракского Мосула

Глава оперативного штаба федеральной полиции Ирака бригадный генерал Фарис Ради располагает данными, что большинство главарей террористической группировки ДАИШ (запрещенная в РФ организация) вместе с семьями покинули расположение иракского Мосула и направились в Сирию.

- Большинство главарей ДАИШ вместе со своими семьями покинули Мосул и территорию Ирака, направившись в Сирию. Это вызвало крайнее непонимание со стороны рядовых боевиков. Они уже громко выражают свое недовольство. Моральный дух их сильно ослаб, — цитирует Ради РИА «Новости».

По словам собеседника агентства, боевики все еще продолжают получать подкрепление и боеприпасы через узкий коридор, который иракская армия надеется в ближайшее время перекрыть.

Операцию по штурму Мосула с 17 октября проводят сразу несколько силовых ведомств Ирака при активной поддержке авиации международной коалиции во главе с США.