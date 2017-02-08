Большинство европейцев поддерживают запрет миграции из мусульманских стран

Более 50 процентов европейцев высказались за запрет миграции из мусульманских стран, свидетельствуют данные опроса, проведенного британским аналитическим центром Chatham House.

Согласно исследованию, за запрет миграции высказались более 70 процентов граждан Польши. В Австрии этот показатель составил 65 процентов. В Германии попросили запретить миграцию из мусульманских стран 53 процента респондентов, а в Италии — 51 процент опрошенных.

Меньше всего сторонников запрета оказалось в Великобритании и в Испании — там показатель составил 47 и 41 процент соответственно.

В ходе исследования были опрошены жители Бельгии, Германии, Греции, Испании, Франции, Италии, Австрии, Британии, Венгрии и Польши. Респондентов просили ответить, согласны ли они с утверждением, что миграция из государств с преимущественно мусульманским населением должна быть остановлена. Об этом сообщает «РИА Новости».