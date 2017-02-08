Большинство европейцев поддерживают запрет миграции из мусульманских стран

Более 50 процентов европейцев высказались за запрет миграции из мусульманских стран, свидетельствуют данные опроса, проведенного британским аналитическим центром Chatham House.

Согласно исследованию, за запрет миграции высказались более 70 процентов граждан Польши. В Австрии этот показатель составил 65 процентов. В Германии попросили запретить миграцию из мусульманских стран 53 процента респондентов, а в Италии — 51 процент опрошенных.

Меньше всего сторонников запрета оказалось в Великобритании и в Испании — там показатель составил 47 и 41 процент соответственно.

В ходе исследования были опрошены жители Бельгии, Германии, Греции, Испании, Франции, Италии, Австрии, Британии, Венгрии и Польши. Респондентов просили ответить, согласны ли они с утверждением, что миграция из государств с преимущественно мусульманским населением должна быть остановлена. Об этом сообщает «РИА Новости».

Новости по теме
Теги:
Места: Европа, ЕС
События: мигранты
Следующая новость Минпромторг опубликовал список продуктов по карточкам для малоимущих

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО