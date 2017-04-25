В большинстве районов ЛНР восстановили энергоснабжение

Энергоснабжение в большинстве районов Луганска восстановлено. Коммунальщики ЛНР оказались подготовленными к устроенному Украиной блэкауту.

Работы по переходу самопровозглашенной республики на самообеспечение электроэнергией велись с полуночи.

«Мы постараемся реализовать все технологические нормы и графики, которые мы разработали. Будет перестроена система энергоснабжения республики», - цитирует «ТВ Центр» главу МЧС республики Сергея Иванушкина.

Луганск обеспечивает электричеством ряд населенных пунктов, подконтрольных Киеву. Однако ответные меры предпринимать не намерен.

«Конечно же, мы этого делать не будем, но не сказать об этом тоже было бы не правильно. Пусть люди понимают и знают, мы не один раз доказывали: мы могли и газ перекрыть, и свет не давать. Но мы никогда этого не делали», - сказал глава республики Игорь Плотницкий.