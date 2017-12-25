Для большинства россиян уходящий год был удачным
Более 50% россиян назвали 2017 год удачным. С оптимизмом в будущее смотрят 55% граждан.
Менее трети (28%) опрошенных «Левада-центром» сочли уходящий год плохим или очень плохим. Пятая часть респондентов однозначного ответа на этот вопрос не дала.
Большинство россиян надеются, что 2018 год будет еще лучше. Противоположного мнения придерживаются 3%. Еще 14% респондентов не ожидают никаких перемен, передает НСНhttp://nsn.fm/hots/bolshaya-chast-rossiyan-schitaet-2017-god-udachnym.html.
Основными событиями года россияне назвали борьбу с терроризмом и вывод войск из Сирии, а также разрешение отечественным спортсменам выступать на ОИ-2018.
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