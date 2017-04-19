ДТП с большим количеством пострадавших произошло в Подмосковье
ДТП с большим количеством пострадавших произошло на Горьковском шоссе в Подмосковье.
Как уточняется в материале, инцидент произошел на повороте на Реутов.
По словам очевидцев, водитель иномарки не справился с управлением и влетел в отбойник, после чего автомобиль бросило на встречную полосу, где произошло столкновение еще с четырьмя автомобилями.
В результате столкновения автомобилей движение на трассе вечером 18 апреля было остановлено, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
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