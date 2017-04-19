ДТП с большим количеством пострадавших произошло в Подмосковье

ДТП с большим количеством пострадавших произошло на Горьковском шоссе в Подмосковье.

Как уточняется в материале, инцидент произошел на повороте на Реутов.

По словам очевидцев, водитель иномарки не справился с управлением и влетел в отбойник, после чего автомобиль бросило на встречную полосу, где произошло столкновение еще с четырьмя автомобилями.

В результате столкновения автомобилей движение на трассе вечером 18 апреля было остановлено, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».