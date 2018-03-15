Все больше россиян одобряют присоединение Крыма
Число россиян, одобряющих присоединение Крыма к России, увеличилось до 86 процентов, следует из опроса, проведенного «Левада-центром».
Уточняется, что этот показатель является максимумом, зафиксированным с марта 2015 года.
При этом 15 процентов респондентов не признают Крым российским.
Кроме того, как пишет газета «Ведомости», с 10 до 14 процентов выросло число тех, кто считает, что Россия нарушила свои международные обязательства.
Не одобряют присоединение Крыма 10 процентов опрошенных россиян.
Крым стал российской территорией после референдума, прошедшего на полуострове в 2014 году. В ходе голосования более 97 процентов жителей высказались за присоединение к России, сообщает Ura.ru.
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