Все больше россиян одобряют присоединение Крыма

Число россиян, одобряющих присоединение Крыма к России, увеличилось до 86 процентов, следует из опроса, проведенного «Левада-центром».

Уточняется, что этот показатель является максимумом, зафиксированным с марта 2015 года.

При этом 15 процентов респондентов не признают Крым российским.

Кроме того, как пишет газета «Ведомости», с 10 до 14 процентов выросло число тех, кто считает, что Россия нарушила свои международные обязательства.

Не одобряют присоединение Крыма 10 процентов опрошенных россиян.

Крым стал российской территорией после референдума, прошедшего на полуострове в 2014 году. В ходе голосования более 97 процентов жителей высказались за присоединение к России, сообщает Ura.ru.