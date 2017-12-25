Больше половины россиян сожалеют о развале СССР

Россияне продолжают тосковать по Советскому Союзу. Число сожалеющих о распаде СССР достигло максимума с 2009 года.

Согласно результатам опроса «Левада-Центра», 54% россиян сетуют на развал единой экономической системы. Еще 36% отмечают утрату чувства принадлежности к великой державе.

Треть респондентов указали на то, что с развалом СССР возросло взаимное недоверие и ожесточенность. Четверть опрошенных утратили чувство, что повсюду «как дома», сообщает «ФедералПресс». Более половины респондентов уверены, что СССР можно было сохранить.

Опрос проводился 24-28 ноября в 137 населенных пунктах России. В нем приняли участие 1600 совершеннолетних граждан.