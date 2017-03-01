Все больше молодежи умирает от рака
Американские ученые наблюдают печальную тенденцию: в последнее время все больше молодых людей страдают от рака прямой и толстой кишки. Медики все чаще находят болезнь у людей в возрасте от двадцати до сорока лет.
Специалисты установили, что чаще всего это связано с неправильным питанием и образом жизни. Специалисты утверждают, что в наши дни риск возникновения рака вышел на уровень, который прослеживался в 19-ом веке, - сообщает «Экономика сегодня».
Как утверждают медики, ситуацию можно изменить. Для этого молодое поколение должно больше уделять внимания своему здоровью. Юношам и девушкам следует заниматься спортом, правильно питаться и своевременно проходить обследования у врачей.
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