«Большая семерка» потребовала от РФ ответа по инциденту в Солсбери

Министры иностранных дел стран G7 подготовили совместное заявление по инциденту с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании.

Главы внешнеполитических ведомств заявили о солидарности с обвинениями Лондона в адрес России и потребовали от Москвы дать срочный ответ на все вопросы, связанные с отравлением Скрипалей. Об этом сообщает «ТВ Центр» со ссылкой на сайт МИД Канады.

Министры «семерки» считают Россию причастной к инциденту и не видят альтернативного объяснения случившемуся, отмечается в заявлении.

Москва все обвинения в свой адрес отрицает, подчеркивая, что они основываются лишь на предположениях Лондона.