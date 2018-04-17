«Большая семерка» потребовала от РФ ответа по инциденту в Солсбери
Министры иностранных дел стран G7 подготовили совместное заявление по инциденту с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании.
Главы внешнеполитических ведомств заявили о солидарности с обвинениями Лондона в адрес России и потребовали от Москвы дать срочный ответ на все вопросы, связанные с отравлением Скрипалей. Об этом сообщает «ТВ Центр» со ссылкой на сайт МИД Канады.
Министры «семерки» считают Россию причастной к инциденту и не видят альтернативного объяснения случившемуся, отмечается в заявлении.
Москва все обвинения в свой адрес отрицает, подчеркивая, что они основываются лишь на предположениях Лондона.
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