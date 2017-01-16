Большая группа американских бизнесменов приедет в Москву весной 2017 года

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что предстоящей весной в Москву на переговоры приедет большая группа представителей американского бизнес-сообщества.

- Мы готовимся принять очень большую делегацию от американского бизнеса в Москве весной этого года, - цитирует Дмитриева ТАСС со ссылкой на эфир телеканала CNBC.

Глава РФПИ заметил также, что на данный момент существуют хорошие предпосылки к восстановлению российско-американских отношений в сфере бизнеса.

- Мы верим, что мы должны восстановить отношения в сфере бизнеса. Мы очень ценим профессионализм администрации избранного президента США Дональда Трампа, нас очень впечатлили его комментарии в отношении России, - добавил Дмитриев.

По его словам, российские и американские бизнесмены планируют провести встречу на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

- США теряют возможностей примерно на 100 миллиардов долларов на рынках России, - подчеркнул Дмитриев.

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Места: Россия, США
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