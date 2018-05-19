«Большая двадцатка» пройдет без Сергея Лаврова

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров не приедет на встречу глав «Большой двадцатки» из-за мероприятий по линии сформированного правительства.

Об этом ТАСС сообщили в МИД России.

«В связи с серией мероприятий по линии сформированного правительства визиты министра иностранных дел в Аргентину и на Кубу в запланированные дни не состоятся», - рассказали в дипведомстве.

Россию на заседании «двадцатки» в Буэнос-Айресе будет представлять заместитель ведомства.

Накануне премьер-министр РФ Дмитрий Медведев представил президенту Владимиру Путину кандидатуры нового правительства. Первое заседание нового кабмина пройдет в начале следующей недели до старта Петербургского международного экономического форума.