«Большая двадцатка» пройдет без Сергея Лаврова
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров не приедет на встречу глав «Большой двадцатки» из-за мероприятий по линии сформированного правительства.
Об этом ТАСС сообщили в МИД России.
«В связи с серией мероприятий по линии сформированного правительства визиты министра иностранных дел в Аргентину и на Кубу в запланированные дни не состоятся», - рассказали в дипведомстве.
Россию на заседании «двадцатки» в Буэнос-Айресе будет представлять заместитель ведомства.
Накануне премьер-министр РФ Дмитрий Медведев представил президенту Владимиру Путину кандидатуры нового правительства. Первое заседание нового кабмина пройдет в начале следующей недели до старта Петербургского международного экономического форума.
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