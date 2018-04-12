Больницу под Пермью сравнили с настоящим фильмом ужасов

Министр здравоохранения Пермского края Дмитрий Матвеев посетил областную больницу №9, от которой даже у него похолодели руки.

По его словам, приемное отделение больницы напоминает больше декорации для фильма ужасов, чем место, где тебе окажут медицинскую помощь.

Он добавил, что состояние приемного отделения угнетает и пациентов, и работающих в нем врачей, эту часть здания давно пора ремонтировать.

Министр пообещал полностью переоборудовать учреждение, а также сообщил о планах организации в МСЧ отделения нейрохирургии, поскольку, по его мнению, без этого полноценная травматология невозможна, сообщает Regnum.