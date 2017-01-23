В больнице скончался один из пострадавших при крушении Boeing в Киргизии

Один из пострадавших в результате катастрофы турецкого Boeingпод Бишкеком скончался в НИИ травматологии и ортопедии Киргизии. Таким образом число жертв происшествия достигло 39 человек.

В Минздраве республики отметили, что пациент поступил в медучреждение с сильными ожогами и находился в крайне тяжелом состоянии. Медики сделали все от них зависящее, но жизнь ему спасти не удалось, сообщает ТАСС.

В настоящее время в больницах находятся 14 пострадавших от падения самолета.