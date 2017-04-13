В больницах Петербурга продолжают лечение 46 пострадавших в метро

В медучреждениях Санкт-Петербурга остаются 46 человек, получивших ранения в результате теракта в метро 3 апреля.

По словам медиков, состояние их остается неизменным. Трое пациентов находятся в тяжелом состоянии, еще четверо – средней тяжести. Что касается остальных 39 человек, то их самочувствие, по оценкам врачей, удовлетворительное, сообщает портал «Санкт-Петербург.ру».

Вчера стало известно, что в Военно-медицинской академии скончался один из раненых. Таким образом число погибших в результате взрыва в подземке возросло до 14 человек, не считая террориста-смертника.