В больницах Петербурга продолжают лечение 46 пострадавших в метро
В медучреждениях Санкт-Петербурга остаются 46 человек, получивших ранения в результате теракта в метро 3 апреля.
По словам медиков, состояние их остается неизменным. Трое пациентов находятся в тяжелом состоянии, еще четверо – средней тяжести. Что касается остальных 39 человек, то их самочувствие, по оценкам врачей, удовлетворительное, сообщает портал «Санкт-Петербург.ру».
Вчера стало известно, что в Военно-медицинской академии скончался один из раненых. Таким образом число погибших в результате взрыва в подземке возросло до 14 человек, не считая террориста-смертника.
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