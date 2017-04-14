В больницах Петербурга остаются 39 пострадавших в результате теракта
Один из пострадавших при взрыве в метро Санкт-Петербурга выписан из больницы.
На данный момент в стационарах остаются 39 человек. Об этом сообщила вице-губернатор Петербурга Анна Митянина в своем Twitter.
Состояние двоих медики оценивают как тяжелое, четверых – средней тяжести. Самочувствие остальных удовлетворительное, передает ТАСС.
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