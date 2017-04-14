В больницах Петербурга остаются 39 пострадавших в результате теракта

Один из пострадавших при взрыве в метро Санкт-Петербурга выписан из больницы.

На данный момент в стационарах остаются 39 человек. Об этом сообщила вице-губернатор Петербурга Анна Митянина в своем Twitter.

Состояние двоих медики оценивают как тяжелое, четверых – средней тяжести. Самочувствие остальных удовлетворительное, передает ТАСС.