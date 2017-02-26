Боли в спине предвещают раннюю смерть

Ученые университета Сиднея заявили, что боли в спине могут стать предвестником ранней смерти.

Они проанализировали данные 4 390 близнецов старше 70 лет. Результаты исследования показали, что 13 процентов людей из-за проблем со спиной могут умереть в раннем возрасте. Также отмечается, что обезболивающие могут оказаться неэффективными, - сообщает «Экономика сегодня».

В то же время австралийские ученые заявляют, что исследования еще продолжат, так как четкой связи между болями и смертностью пока нет. Однако тем, у кого есть проблемы со спиной, все же рекомендуют не игнорировать боли, а обращаться к врачам.