В болгарском селе объявлена эвакуация из-за взрыва на железной дороге
Полная эвакуация населения села Хитрино Шуменской области в Болгарии объявлена после того, как там произошла крупная железнодорожная авария. Взорвались несколько цистерн со сжиженным газом.
Жертвами взрыва стали семь человек, пострадали около 30-ти. Рядом с железной дорогой разрушены не менее 50 жилых домов и других зданий. Информации о том, что послужило причиной этой аварии, пока не поступало, власти страны сообщили, что ущерб от взрыва значительный, передает РИА Новости.
Сейчас властями готовится операция по откачке газа из резервуаров, которые сошли с рельсов, но остались неповрежденными. Около тысячи человек, проживающих близ Хитрино, временно эвакуированы.
12 декабря будет объявлено в Болгарии днем национального траура, сообщает ТАСС.
Следующая новость Васильева не нашла плагиата в диссертации Мединского
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии