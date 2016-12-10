В болгарском селе объявлена эвакуация из-за взрыва на железной дороге

Полная эвакуация населения села Хитрино Шуменской области в Болгарии объявлена после того, как там произошла крупная железнодорожная авария. Взорвались несколько цистерн со сжиженным газом.

Жертвами взрыва стали семь человек, пострадали около 30-ти. Рядом с железной дорогой разрушены не менее 50 жилых домов и других зданий. Информации о том, что послужило причиной этой аварии, пока не поступало, власти страны сообщили, что ущерб от взрыва значительный, передает РИА Новости.

Сейчас властями готовится операция по откачке газа из резервуаров, которые сошли с рельсов, но остались неповрежденными. Около тысячи человек, проживающих близ Хитрино, временно эвакуированы.

12 декабря будет объявлено в Болгарии днем национального траура, сообщает ТАСС.

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