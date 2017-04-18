В болгарском городке Хасково из крана потек уран

В водопроводе болгарского города Хасково на юге страны обнаружено многократное превышение содержания урана, попавшего в питьевую воду из законсервированных урановых шахт.

Содержание урана в воде превышает здесь предельно допустимую концентрацию в 14 раз, передает RG.ru.

Вода в Хасково завозится в цистернах, а медицинские и образовательные учреждения получают бутилированную минеральную воду. Несмотря на это власти города разрешают использовать водопроводную воду для гигиенических и хозяйственных нужд.

Урановые шахты остались на этой территории с 1992 года, когда здесь работало около 50 горных предприятий.