В болгарском городке Хасково из крана потек уран
В водопроводе болгарского города Хасково на юге страны обнаружено многократное превышение содержания урана, попавшего в питьевую воду из законсервированных урановых шахт.
Содержание урана в воде превышает здесь предельно допустимую концентрацию в 14 раз, передает RG.ru.
Вода в Хасково завозится в цистернах, а медицинские и образовательные учреждения получают бутилированную минеральную воду. Несмотря на это власти города разрешают использовать водопроводную воду для гигиенических и хозяйственных нужд.
Урановые шахты остались на этой территории с 1992 года, когда здесь работало около 50 горных предприятий.
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