Болгария захотела собственный газопровод

София намерена получать российский газ без посредников.

Президент Болгарии Румен Радев считает, что поставка топлива может осуществляться по газопроводу, проложенному по дну Черного моря. «Назовем это «Болгарским потоком», - цитирует главу государства «ФедералПресс».

По мнению Радева, строительство такого трубопровода соответствует требованиям энергетической безопасности не только Болгарии, но и всего Евросоюза.