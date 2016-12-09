Болгария выплатила «Росатому» долг за отказ от строительства АЭС «Белене»

Национальная электроэнергетическая компания Болгарии погасила задолженность перед российским АО «Атомстройэкспорт» по проекту АЭС «Белене», сообщил департамент коммуникаций госкорпорации.

Как отмечается в материале, соглашение о строительстве АЭС «Белене» было подписано с «Росатомом» 10 лет назад, однако возведение объекта так и не началось.

Весной 2012 года Болгария приняла решение разорвать контракт, хотя российская сторона уже изготовила первый комплект оборудования для АЭС. В итоге «Росатом» предъявил НЭК Болгарии судебный иск на 1 миллиард евро. В октябре "Атомстройэкспорт" и НЭК подписали соглашение о выплате долга. НЭК к тому моменту уже произвела первый платеж в размере 5 млн евро. Об этом сообщает "Интерфакс".