Болгария выплатила «Росатому» долг за отказ от строительства АЭС «Белене»
Национальная электроэнергетическая компания Болгарии погасила задолженность перед российским АО «Атомстройэкспорт» по проекту АЭС «Белене», сообщил департамент коммуникаций госкорпорации.
Как отмечается в материале, соглашение о строительстве АЭС «Белене» было подписано с «Росатомом» 10 лет назад, однако возведение объекта так и не началось.
Весной 2012 года Болгария приняла решение разорвать контракт, хотя российская сторона уже изготовила первый комплект оборудования для АЭС. В итоге «Росатом» предъявил НЭК Болгарии судебный иск на 1 миллиард евро. В октябре "Атомстройэкспорт" и НЭК подписали соглашение о выплате долга. НЭК к тому моменту уже произвела первый платеж в размере 5 млн евро. Об этом сообщает "Интерфакс".
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии