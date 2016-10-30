Болгария предоставит политубежище преследуемым в Турции сторонникам Гюлена

Преследуемые в Турции сторонники оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена могут получить политическое убежище в Болгарии. Такое заявление сделала министр внутренних дел страны Румяна Бочварова.

По словам Бочваровой МВД приняло на рассмотрение несколько заявок, поступивших от турецких граждан, - сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Novinite.

По мнению экспертов, министр этими действиями пытается реабилитировать имидж государства, поскольку Болгарию неоднократно обвиняли в нарушении прав человека, так как ранее София неоднократно высылала обратно в Турцию ее граждан после попытки переворота.

В ночь на 16 июля в Турции была совершена попытка военного переворота. Погибло более 240 турецких граждан, более 2 тысяч человек получили ранения. Власти страны считают главным организатором мятежа Гюлена, однако сам он, уже долгие годы проживающий в США, отрицает причастность к событиям.

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