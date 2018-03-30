Болгария пошла против течения Европы ради России

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов отметил, что не пойдет на конфликт с руководством России, и заявил о необходимости сохранения канала коммуникации с Кремлем.

Он добавил, что ни российских дипломатов, ни технический персонал высылать из страны не будут.

Однако Бойко Борисов подчеркнул, что Болгария уже показала полную солидарность с Великобританией, но на обострение отношений с Россией она не пойдет, передает РИА Новости.

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