Болгария отозвала посла из Турции
Болгария отозвала для консультаций своего посла в Турции Надежду Нейнски в связи с вмешательством турецких властей во внутренние дела страны.
Как уточняется в материале, болгарская сторона обвинила Турцию во вмешательстве в предстоящие парламентские выборы в Болгарии.
Анкара призвала 60 тысяч проживающих в Турции граждан Болгарии проголосовать за протурецкую партию «Дост», сообщает «Национальная служба новостей».
В Болгарии около 13 процентов населения составляют этнические турки. Выборы пройдут 26 марта.
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