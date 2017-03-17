Болгария отозвала посла из Турции

Болгария отозвала для консультаций своего посла в Турции Надежду Нейнски в связи с вмешательством турецких властей во внутренние дела страны.

Как уточняется в материале, болгарская сторона обвинила Турцию во вмешательстве в предстоящие парламентские выборы в Болгарии.

Анкара призвала 60 тысяч проживающих в Турции граждан Болгарии проголосовать за протурецкую партию «Дост», сообщает «Национальная служба новостей».

В Болгарии около 13 процентов населения составляют этнические турки. Выборы пройдут 26 марта.